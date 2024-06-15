أربعيني ينهي حياته بالشنق لمروره بحالة نفسية سيئة بطهطا

سطر عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج نهاية حياته عقب قيامه بشنق نفسه بحبل يتدلى من سقف حوش ملحق بمنزله لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بانتحار شخص بحوش ملحق بمنزله بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود جثة "محمد . ن . ا . ا" 40 سنة عامل يقيم دائرة المركز مسجاة على ظهرها بحوش ملحق بمنزله وتدلي حبل من سقف الحوش وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخرى .

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طهطا العام وبسؤال كل من :- زوجته "هند . م . ع . ح" 39 ربة منزل وشقيقه "أحمد . ن . ا . ا" 68 سنة بالمعاش يقيمان بذات الناحية بإقدام المذكور على الإنتحار لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى حال توقفها على جانب الطريق نتج عنه مصرع موظف في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بمحافظة قنا مستقل السيارة الأولى وإصابة قائد السيارة الثانية في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بمحافظة الشرقية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة "علاء . ش . ا . م" 46 سنة سائق يقيم بمحافظة قنا اصطدم بالسيارة نصف نقل قيادة "جمال . ا . ع . م" 46 سنة سائق يقيم بمحافظة الشرقية نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلى إنحرافها وإصطدامها بالسيارة الثانية المتوقفة على جانب الطريق .

ونتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة الأولى "عمر . ن . ن . غ" 41 سنة موظف يقيم بمحافظة قنا وإصابة قائد السيارة الأولي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي السيارتين وشقيق المتوفي "غريب . ن . ن . غ" 38 سنة عامل يقيم بذات العنوان قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائيه، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.