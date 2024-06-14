الرجاء المغربي بطلا للدوري بعد غياب 4 سنوات

توج فريق الكرة الأول بنادي الرجاء بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد فوزه 3 - صفر على مولودية وجدة، في الجولة الأخيرة، اليوم الجمعة.



وحسم الرجاء اللقب بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي الذي فاز في التوقيت نفسه 2 - صفر على الفتح الرياضي.

واستعاد الرجاء اللقب بعد غياب أربع سنوات، وتساوى مع الجيش الملكي برصيد 13 لقباً، بينما يحتفظ الوداد بالرقم القياسي ولديه 22 لقباً.

سجل للرجاء المدافع عبد الله الخفيفي أولاً، ثم هز يسري بوزوق الشباك من ركلتي جزاء، ليقضي على آمال الجيش الملكي في الاحتفاظ باللقب.

وخلال 30 مباراة حقق الرجاء 21 انتصاراً، وتعادل تسع مرات، ولم يتعرض لأي هزيمة.