الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز بعد الفوز على فاركو

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري. 

 

وحقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.إعلان

 

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

 

بينما الاتحاد فيطمح لمواصلة التقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز السادس على مستوى الدوري المصري.

الجريدة الورقية