موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز بعد الفوز على فاركو

يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري.





وحقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.إعلان





الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الاتحاد فيطمح لمواصلة التقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز السادس على مستوى الدوري المصري.