موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، يوم الاثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر قي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة حيث حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17 فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.