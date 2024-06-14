أسعار الألبان والجبن اليوم الجمعة

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة 14-6-2024 حالة من الاستقرار النسبي فى الأسواق المحلية بالمحافظات وتختلف الأسعار وفقًا للجودة و كذا المنطقة السكنية.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء ، نرصد لكم فى السطور القليلة القادمة أسعار منتجات الألبان ومشتقاتها فيما يلي :

أسعار الجبن اليوم

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض بحوالي 131.42 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 257.41 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 103.68 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 328.52 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 185.93 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) حوالي 127.66 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) حوالي 148.88 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بنحو حوالي 270.51 جنيه بالأسواق.

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أسعار الألبان اليوم

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب بنحو حوالي 29.06 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر حوالي 40.48 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة حوالي 109.86 جنيه للمستهلك.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 151 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 150 إلى 152 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 125 إلى 126 جنيهًا.

سعر البيض للمستهلك

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 155 إلى 158 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 155 إلى 165 جنيهًا.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، ما بين 130 إلى 140 جنيهًا.