الجمعة 14 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شاهد.. معركة حربية بين الشرطة وضابط سابق قتل زوجته واختطف ابنه

أطلق المتهم النار
أطلق المتهم النار على نفسه عقب اشتباك قصير

اندلعت مواجهة حامية الوطيس بين الشرطة الأمريكية وضابط سابق عمل في المهام الشرطية تورط في جريمة قتل زوجته واختطاف ابنه البالغ من العمر سنة واحدة.

وأصدرت سلطات إنفاذ القانون في ولاية واشنطن إنذارًا بشأن طفل صغير اختطفه والده، إلياس هويزار، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي كان مطلوبًا لصلته بجريمتي قتل. 

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وفي 23 أبريل 2024، قوات ولاية أوريغون، تم تحديد السيارة المشبوهة المتجهة جنوبًا على بالقرب من يوجين. 

وحاول الجنود إيقاف السيارة؛ ولكن لم يمتثل هويزار وبدأت المطاردة، التي حاولت خلالها الشرطة إيقاف السيارة بإعادة التوجيه، ولكن في النهاية توقفت سيارة المتهم وبدأ في إطلاق نار كثيف على الشرطة.

ووصلت القوات المطاردة إلى مكان الحادث وتجمع فريق من الضباط وتقدموا السيارة لمحاولة الاتصال مع هويزار الذي أطلق النار على نفسه بعدما يأس من إطلاق النار على زملائه القدامى.

وتم التأكد من وفاة متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه وتم إنقاذ الطفل البالغ من العمر سنة واحدة بأمان. 

وإلياس هويزار، كان ضابطًا سابقًا في شرطة ياكيما ومسؤولًا عن الموارد المدرسيةفي مدرسة واشنطن المتوسطة في ياكيما، والذي قتل صديقته وزوجته السابقة في أبريل، ثم اختطف ابنه. 

وفي أوائل فبراير، ألقي القبض على هويزار بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما.

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