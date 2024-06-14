أشرف زكي يحذر من التعامل مع أي كيانات تروج لورش التمثيل
قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة نقابة المهن التمثيلية توجيه تحذيرًا من التعامل مع أي كيانات تروج لورش التمثيل أو أي اختبارات تخص مجال التمثيل، مؤكدة أن النقابة لا تعترف بها وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الكيانات.
وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفي مؤخرًا، عن علاقة النقابة بأي ورشة من الورش التي يتم الإعلان عنها والترويج لها، مشيرًا إلى أن النقابة لا تعترف بها.
وشارك أشرف زكي مؤخرًا فى رمضان 2024 بمسلسل "مليحة" الذي يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر، وتواجه العديد من الصعوبات.
حيث جسد أشرف زكي شخصية "خال" الفنان دياب في أحداث مسلسل "مليحة".
أبطال مليحة
مسلسل "مليحة" بطولة دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، وماجدة زكي، وأمير المصري، وحنان سليمان، وأحمد السعدني، وسارة عبد الرحمن، وعدد من الوجوه الشابة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.
وكان قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات صحفية إن الفنان القدير خالد زكي بخير وصحة جيدًا مؤكدًا: "بخير وزي الفل".
يأتى ذلك ردًا على الشائعات التي طالت الفنان خالد زكي بشان حالته الصحية، الأمر الذي وصل إلى أن البعض أعلن رحيله وهو أمر عارٍ من الصحة.
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