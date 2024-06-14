الولايات المتحدة وتركيا تفرضان عقوبات على 3 أشخاص لهم صلات بداعش

فرضت الولايات المتحدة وتركيا اليوم الجمعة، عقوبات على ثلاثة أفراد لهم صلات بتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم أن العقوبات جاءت نتيجة التنسيق الوثيق لمكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وتركيا.

وبموجب السلطات المحلية الخاصة بكل منهما، يتخذ كلا البلدين إجراءات ضد آدم خاميرزايف، ومحمد يوسف عليشر أوغلي ميرزويف، ومحمد إبراهيمجون نيازوف. ويعد ميرزويف ونيازوف عضوان في شبكة مرتبطة بتنظيم داعش والتي سهلت السفر نيابة عن أفراد آخرين.

وقدم خامرزايف، أمير ولاية داعش في جورجيا، التوجيهات لهذه الشبكة بشأن مجموعة من الأنشطة الداعمة لتنظيم داعش وكان على علم بجهودها لتسهيل المسافرين إلى الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن لدى داعش، تاريخا في استخدام الوسائل الإجرامية لدعم عملياتها العالمية، وتستهدف هذه التصنيفات الأفراد المرتبطين بداعش والمتورطين في تهريب البشر.

واعتبارًا من اليوم، وتماشيًا مع السلطات الأمريكية والتركية، لن يُسمح لهؤلاء الأفراد المدرجين بإجراء معاملات مالية في أي من البلدين، وسيتم تجميد أصولهم في كلا البلدين.