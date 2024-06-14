السرعة والنظافة.. نصائح مهمة عند ذبح الأضاحي

ساعات قليلة تفصلنا عن ذبح الأضاحي التي تعد واحدة من أفضل شعائر الإسلام ولكن هناك الكثير من النصائح التي يجب أن يتبعها الشخص الذي يذبح الأضاحي منها الآتي:

نصائح مهمة عند ذبح الأضاحي:

الحفاظ على الهدوء: من المهم الحفاظ على الهدوء أثناء الذبح لتجنب إثارة خوف الحيوان.

السرعة والدقة: يجب أن يتم الذبح بسرعة ودقة لضمان موت الحيوان سريعًا ودون ألم.

النظافة: يجب مراعاة النظافة أثناء الذبح والتسليخ وتقطيع اللحم.

الاحترام: يجب التعامل مع الحيوان باحترام حتى في وقت الذبح.

خالية من العيوب الظاهرة مثل العرج والعمى والهزال الشديد.

سليمة من الأمراض المعدية

أدوات ذبح الأضاحي:

سكين حادة: يجب أن تكون السكين حادة للغاية لضمان ذبح سريع ودقيق.

صينية أو وعاء لجمع الدم: من المهم جمع الدم بشكل صحيح لمنع تلوث الأرض.

حبل أو سكين لربط أو تقييد الحيوان: يجب أن يكون الحيوان مقيدًا بشكل آمن لمنع مقاومته أثناء الذبح.

طريقة ذبح الأضاحي:

استقبال القبلة: يجب أن يستقبل الذابح والضحية القبلة قبل الذبح.

التسمية: يجب أن يقول الذابح "بسم الله والله أكبر".

الذبح: يتم ذبح الحيوان بقطع الحلقوم والقصبة الهوائية والمريء دفعة واحدة بسكين حادة.

التسكين: يجب ترك الحيوان ينزف حتى يموت تمامًا.

تسلّخ الحيوان: يتم تسلّخ الحيوان بعد موته تمامًا.

تقطيع اللحم: يتم تقطيع اللحم إلى قطع مناسبة للتوزيع.