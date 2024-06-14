امرت جهات التحقيق بالغربية بحبس موظفة ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، تدير شركة تُصنع أدوية بدون ترخيص لتصنيع الأدوية باستخدام مواد مجهولة.

حبس موظفة تدير شركة تُصنع أدوية بدون ترخيص بالغربية

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام شركة (لتجارة وتصنيع الأدوية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتصنيع أدوية بدون ترخيص باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المدير المسئول (موظفة قائمة بإدارة الشركة- مقيمة بدائرة القسم) وبتفتيش مقر الشركة.. عُثر على (أدوات التصنيع- أختام بأسماء شركات "مُحددة"- كمية من المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع- كمية من العقاقير بعضها مدون عليها أسماء شركات بإجمالي عدد "18 كرتونة - 1618 علبة - 1208 شريط - 95 أمبول- كمية من فوارغ علب الكرتون").

وبسؤال المديرة المسئولة أكدت قيام مدير الشركة بتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف تلك الأدوية بمعرفته وأضافت أنها تتولى عملية التسليم والبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش الصناعي والتجاري.

السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات يفيد بنشوب حريق داخل عقار بجوار وزارة التعليم العالي في الطابق العاشر.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وجرى السيطرة على الحريق، ونتج عن الحريق احتراق محتويات الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.