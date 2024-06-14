حريق 3 منازل ببني سويف بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز| تفاصيل

اندلع حريق داخل أحد المنازل ،اليوم الجمعة، وامتد إلى منزلين آخرين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، وذلك في قرية هلية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.. تفاصيل حريق 3 منازل ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل داخل منزل وامتد إلى منزلين آخرين بقرية هلية بدائرة مركز شرطة ببا، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، دون أية خسائر في الأرواح

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والانتقال إلى موقع الحادث لحصر الخسائر والتلفيات.

بسبب ارتفاع درجة الحرارة ..تفاصيل نشوب حريق داخل كابينة كهرباء في الهرم

كما كشفت تحريات المباحث ، عن تفاصيل نشوب حريق داخل كابينة كهرباء في الهرم، وبينت أن السبب ارتفاع درجة الحرارة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد أن تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء في منطقة الهرم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسياراتي إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب داخل شقة سكنية بالمرج

وفي سياق اخر ، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثامن داخل عقار مكون من 12 طابقا بمنطقة المرج بمحافظه القاهرة، ونتج عن الحريق إصابة 3 أشخاص.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية القاهرة إخطارا من العمليات، بنشوب حريق داخل عقار مكون من 12 طابقا نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق، والذي نتج عنه احتراق محتويات الشقة وإصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.