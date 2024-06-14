تيك توك يلغي 450 وظيفة في إندونيسيا

ألغت شركة ByteDance الصينية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي حوالي 450 وظيفة في ذراعها للتجارة الإلكترونية الإندونيسية، في أول جولة من التخفيضات منذ دمج عملية TikTok Shop مع منافستها المحلية Tokopedia في يناير.

وستبدأ التخفيضات، التي تعادل حوالي 9 في المائة من الموظفين في الوحدة الإندونيسية، في أقرب وقت من هذا الشهر، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالت المصادر إن الرقم النهائي قيد المناقشة ويمكن أن يتقلب مع تغير الظروف.

تشير تخفيضات الوظائف إلى إصلاح ByteDance الشامل لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بهدف تقليل التكاليف بعد إبرام صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لدمج TikTok Shop مع Tokopedia التابعة لمجموعة GoTo Group.

تعد إندونيسيا من بين الأسواق الأولى لطموحات التجارة الإلكترونية لشركة ByteDance - وهي الأكبر حتى الآن - لكن المنافسة شديدة مع منافسين مثل Sea's Shopee وLazada التابعة لمجموعة Alibaba Group Holding. تمتلك شركة علي بابا صحيفة South China Morning Post.

وتُصنف شركة ByteDance، ومقرها بكين، حاليًا على أنها أكبر شركة يونيكورن في العالم، حيث يقدر معهد هورون للأبحاث قيمتها بـ 220 مليار دولار أمريكي.

وتُصنف شركة ByteDance، ومقرها بكين، حاليًا على أنها أكبر شركة يونيكورن في العالم، حيث يقدر معهد هورون للأبحاث قيمتها بـ 220 مليار دولار أمريكي. الصورة: بلومبرج

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات لم يتم الإعلان عنها، إن ByteDance تعمل على تقليل عدد الموظفين عبر فرق التجارة الإلكترونية، بما في ذلك الإعلانات والعمليات، وذلك جزئيًا للقضاء على الوظائف المكررة. بعد اندماج TikTok Shop وTokopedia، أصبح لدى أعمال التجارة الإلكترونية الإندونيسية التابعة لشركة ByteDance حوالي 5000 موظف.