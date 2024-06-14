وكيل بلعيد يكشف حقيقة وجود عرض بلجيكي

كشف وكيل اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد مدافع نادي اتحاد العاصمة موقفه من الانتقال إلى النادي الاهلي بعدما ترددت أنباء عن وجود عرض بلجيكي لمدافع منتخب الجزائر.



ترددت أنباء عن وجود عرض من الدوري البلجيكي للاعب بلعيد من نادي سانت ترنت، مما قد يفشل انتقاله إلى النادي الأهلي.



وكان الأهلي حسم صفقة بلعيد بشكل شبه رسمي مع تبقي رتوش أخيرة على انتقاله قبل وجود عرض من سانت ترنت البلجيكي عرقل الصفقة.



تحدث وكيل اعمال زين الدين بلعيد حول حقيقة الأمر قائلا في تصريحات صحفية، أن زين الدين بلعيد يقترب من الانتقال إلى نادي سانت ترويدن بناءً على نصيحة مدرب منتخب الجزائر كي يلعب في مستوى احترافي أعلى من اللعب في أفريقيا.



وواصل: ذلك رغم أن عرض الأهلي كان أعلى من نظيره البلجيكي، مضيفا أن اللاعب الجزائري يسافر بعد عيد الأضحى.



الزمالك يرفض الدخول في مزايدة بصفقة بلعيد



أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك وكلاء لاعبين تواصلوا مع الزمالك بشأن المدافع الجزائري بلعيد.

وتابع شبانة ان الوكلاء أعطوا الضوء الأخضر لـ الزمالك للدخول في المفاوضات، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الزمالك تماما لعدم الدخول في مزايدات على أي لاعب في هذه الفترة.

وواصل شبانة على ان المهاجم أحمد ياسر ريان أبلغ سيراميكا كليوباترا رسميا برغبته في الانتقال للقلعة البيضاء، مضيفا ان اللاعب ينتظر فقط الحصول على موافقة ناديه في وسط المفاوضات الجادة بين الطرفين.

وتابع، أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي.

جاءت مفاوضات بيراميدز في الوقت الذي يقترب فيه الأهلي بشدة من اتمام الصفقة بعد ابداء كولر قناعته التامة باللاعب.

