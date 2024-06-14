طلاب صيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية ينتجون فيديوهات تعليمية مبتكرة

تفعيلاً لآليات توصيل المادة العلمية بطرق حديثة وفعاله بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، قام طلاب كلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإنتاج فيديوهات تعليمية مبتكرة لتوصيل المادة العلمية بصورة مبتكرة وحديثة.

وأثنى الدكتور ناصر مندور على الفكرة التي قدمها الطلاب، أن طلاب الأهلية يتم إعدادهم وفقاً لأحدث التقنيات الحديثة؛ ليواكبوا احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى أن الفيديوهات التعليمية التي أعدها الطلاب تُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

وأعلن الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن كلية الصيدلة قامت بتكريم الطلاب مبتكري الفيديوهات التعليمية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعي الكلية؛ لتعزيز الإبتكار والإبداع بين طلابها، وتهيئتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن إستخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم يُمثل خطوة رائدة تؤكد على تفوق كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وريادتها على مستوى الجامعات المصرية في هذا المجال.

خلال حفل التكريم - أشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة بجهود الطلاب، مؤكده على أهمية الذكاء الإصطناعي في تحسين العملية التعليمية وتسهيل فهم المواد الدراسية.

وأفاد الدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الفيديوهات التعليمية جاءت ضمن مقرر صيدلانيات 2، ومستحضرات صيدلية 2، للمستوى الثاني، وصيدلة فيزيائية للمستوى الأول ويقوم بتدريسهم الدكتور تامر حسنين.

ومن جانبه - أكد الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تسعى بإستمرار لدعم الطلاب وتشجيعهم على إستكشاف وإستخدام أحدث التقنيات في مجال التعليم، مما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر. وأشار انه يمكن مشاهدة الفيديوهات المنتجة من خلال الروابط التالية

* مقرري صيدلانيات 2 واشكال صيدلية 2

https://www.youtube.com/playlist?list= PLtNdz3myorKBQzMEdMVdd3AjqRG0LT655

* مقرر صيدلة فيزيائية

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtNdz3myorKCm8CKQMNKThYj_eqEBFlFB