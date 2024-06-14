التحفظ على سفينة غاز تسببت في تدمير شعاب مرجانية بشرم الشيخ

نفذت لجنة قانونية وبيئية تابعة لمحميات جنوب سيناء، وبحضور محضر قضائي قرار محكمة قنا الاقتصادية، بالحجز التحفظي لصالح وزارة البيئة على سفينة الغاز الليبيرية CLAUDIA GAS التي جنحت عند خليج نصراني بشرم الشيخ بجنوب سيناء وأحدثت أضرارًا بالبيئة البحرية، ودمرت مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية.

وقدرت الغرامة المالية على السفينة بمبلغ 8 ملايين و750 ألف دولار قيمة الأضرار البيئة التي لحقت بالشعاب المرجانية بسبب الحادث.

وقررت اللجنة تعيين قبطان السفينة كحارس قضائي عليها وإخطار الأجهزة الأمنية المعنية بقرار الحجز التحفظي، وإعلام القبطان بعدم مغادرة السفينة للمياه الإقليمية المصرية حتي يتم سداد الغرامة البيئية المقررة.

كانت المحكمة الاقتصادية بقنا قد وافقت على الحجز التحفظي على السفينة المتواجدة بميناء سفاجا حتي يتم سداد الغرامة والتعويض البيئي الذي أحدثته السفينة بالشعاب المرجانية بخليج نصراني.

وقوع عطل مفاجئ في محركات السفينة..

وتضمنت تفاصيل الواقعة أن السفينة جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وتم تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها إلى ميناء سفاجا البحري، وهي بطول 158 مترا، عرض 21 مترا وغاطس 5.6 متر.

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت وصول سفينة الغاز التي تحمل علم ليبيريا والمتسببة في تدمير أجزاء من الشعاب المرجانية بخليج نصراني بشرم الشيخ إلى ميناء سفاجا البحري، واحتجازها لحين دفع الغرامة المالية.

كانت محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن قد تلقوا بلاغًا بجنوح سفينة غاز بالقرب من شعب رأس نصراني مدخل خليج العقبة، وعلى الفور أعلنت وزارة البيئة درجة الاستعداد والطوارئ البيئية تحسبا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.