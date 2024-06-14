الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضمن مبادرة "الناس لبعضهم"..

توزيع 3000 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

دعم الأسر الأكثر
دعم الأسر الأكثر إحتياجاً

 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بأهمية مواصلة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة خلال هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 وكلف عطية، بالدعم بأنواعه المختلفة يساهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وغير القادرين وإدخال الفرحة والسعادة والسرور عليهم.

 وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لتنمية المجتمع والتنمية المجتمعية، بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد قامت المبادرة الإنسانية، " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة مصر قافلة الحياة برئاسة المحاسب إيهاب الحسينى بتنظيم معرضاً للملابس الجاهزة للأطفال والشباب والفتيات حيث تم توزيع 3 ألاف قطعة ملابس جديدة ، لافتاً إلى أنه يتكامل مع ذلك قيام المبادرة بإستكمال أعمال حصر الغارمات لسداد الديون المتراكمة عليهم بالتنسيق مع أهل الخير بهدف تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى ، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بتسخير جميع الإمكانيات للمتقدمين بمسابقة "الأب القدوة"

وزير النقل يأمر ببدء التشغيل التجريبي لمحور بديل خزان أسوان على نهر النيل

محافظ أسوان يوجه بفتح المجازر مجانا طوال أيام العيد

عقب تعرضه للإتلاف والسرقة .. محافظ أسوان يكلف بإصلاح المحبس العمومي لمياه الشرب

مقتل شخص خلال مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بأسوان

محافظ أسوان يشارك طلاب شعبة "اللغة الإنجليزية" بكلية الحقوق حفل تخرجهم

تكثيف جهود التوعية لتحفيز المواطنين بأهمية تقدم طلبات التصالح فى المخالفات بأسوان

توريد 388 ألف طن قمح إلى شون وصوامح أسوان
الجريدة الورقية