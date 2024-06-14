توزيع 3000 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأكثر احتياجا بأسوان

ضمن مبادرة "الناس لبعضهم"..

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تعليماته بأهمية مواصلة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً، وخاصة خلال هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وكلف عطية، بالدعم بأنواعه المختلفة يساهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل البسطاء وغير القادرين وإدخال الفرحة والسعادة والسرور عليهم.

وفى هذا الإتجاه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لتنمية المجتمع والتنمية المجتمعية، بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد قامت المبادرة الإنسانية، " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة مصر قافلة الحياة برئاسة المحاسب إيهاب الحسينى بتنظيم معرضاً للملابس الجاهزة للأطفال والشباب والفتيات حيث تم توزيع 3 ألاف قطعة ملابس جديدة ، لافتاً إلى أنه يتكامل مع ذلك قيام المبادرة بإستكمال أعمال حصر الغارمات لسداد الديون المتراكمة عليهم بالتنسيق مع أهل الخير بهدف تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى ، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .