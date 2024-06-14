مساجد الدقهلية تستعد لإستقبال المصلين فى عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بالدقهلية، إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، والساحات وفق ترتيب كل إدارة مع المديرية التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

مديرية أوقاف الدقهلية..

وأشار مصدر بمديرية الأوقاف بالدقهلية، إلى حرص الأوقاف على تهيئة المساجد بكامل طاقتها خلال الأيام الماضية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، واستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، ولفت إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات بكل الإدارات ، لمتابعة أداء صلاة العيد، والالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة، وعدم مخالفتها.

وأوضح المصدر، أن ضوابط صلاة عيد الأضحى ستكون بنفس العام الماضي، على أن تكون المساجد تحت مسئولية إمام المسجد، وفتحه قبل صلاة العيد بفترة للبدء في التكبيرات، وعدم السماح لغير المكلفين بالوزارة من الخطابة وصعود المنبر، إلى جانب عدم السماح بوجود صناديق التبرعات.

ونوه المصدر بأن الصلاة في الساحات متاحة لكن بشرط التنسيق المسبق بين مديرية الأوقاف والإدارة بكل مركز، لافتا إلى انه سيتم متابعة التزام المساجد والعاملين بالأوقاف بالتعليمات، وفي حالة المخالفة، يتم رفع تقرير فوري للوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما تابعت أوقاف الدقهلية مع أقسام النظافة بالوحدات المحلية رفع المخلفات بمحيط المساجد ورش المياه بالشوارع الرئيسية .

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الفريق التنفيذى بالمحافظة بمتابعة تنفيذ حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد.

وشدد محافظ الدقهلية على أئمة المساجد بالإلتزام بالتعليمات والضوابط التى أضدرتها وزارة الأوقاف وإتخاذ كافة التدابيرالوقائية .