رحلة حول العالم في احتفالات عيد الأضحى| طقوس وأكلات خاصة

عيد الأضحى هو أحد أهم الأعياد الإسلامية، ويحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، ويرتبط هذا العيد بقصة النبي إبراهيم واستعداده للتضحية بابنه إسماعيل استجابة لأمر الله، لكن الله فداه بكبش، ويتميز هذا العيد بعدد من الطقوس والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، لذا نقدم لك نظرة على كيفية الاحتفال بعيد الأضحى في بعض الدول المختلفة وبعض الأكلات التي تميزها.





احتفالات عيد الاضحى حول العالم

احتفالات عيد الأضحى حول العالم.. الطقوس والتقاليد والأكلات المميزة

المملكة العربية السعودية

- الاحتفال: يشهد الحج ذروته في هذا الوقت، حيث يتجمع المسلمون من جميع أنحاء العالم في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. صلاة العيد تقام في المساجد والساحات، يليها ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والأقارب.

- الأكلات المميزة: الكبسة (أرز مع لحم)، الحنيذ، والمندي.





مصر

- الاحتفال: تبدأ صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، ثم يقوم الناس بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم. يتم زيارة الأقارب والأصدقاء وتقديم الحلوى.

- الأكلات المميزة: الفتة (خبز مع أرز ولحم وصوص الطماطم)، الكوارع، والممبار.





المغرب

- الاحتفال: يتم أداء صلاة العيد في المساجد، ثم ذبح الأضاحي في البيوت. تقام تجمعات عائلية ويتم تبادل الزيارات.

- الأكلات المميزة: الطاجين (طبق يحتوي على لحم وخضروات مطبوخة في إناء خزفي)، الكسكس، والمروزية (لحم مع توابل وزبيب).





إندونيسيا

- الاحتفال: تقام صلاة العيد في المساجد والساحات، ويتجمع الناس لذبح الأضاحي. يزور الناس الأقارب ويقدمون الهدايا.

- الأكلات المميزة: رندانغ (طبق لحم بقر مطهو بتوابل جافة وحليب جوز الهند)، ساتيه (قطع لحم مشوية على أسياخ مع صلصة الفول السوداني).





باكستان

- الاحتفال: يبدأ اليوم بصلاة العيد في المساجد، ثم يتم ذبح الأضاحي. يتبادل الناس الزيارات والهدايا.

- الأكلات المميزة: البرياني (أرز مطهو مع توابل ولحم)، حليم (طبق يحتوي على لحم مطهو ببطء مع قمح وتوابل)، والكباب.





تركيا

- الاحتفال: تقام صلاة العيد في المساجد، ويتم ذبح الأضاحي. العائلات تتجمع لتناول وجبة العيد ويتم تبادل الهدايا.

- الأكلات المميزة: الكباب، دولمة (أوراق عنب محشوة بالأرز واللحم)، وبقلاوة.





نيجيريا

- الاحتفال: يتم أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد، ثم ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم. تقام احتفالات كبيرة في المنازل.

- الأكلات المميزة: جولوفت رايس (أرز مطهو بالطماطم والفلفل الحار)، سويا (قطع لحم متبلة مشوية على أسياخ).





الجزائر

- الاحتفال: تبدأ بصلاة العيد في المساجد، ثم ذبح الأضاحي. يتبادل الناس الزيارات ويشاركون الطعام.

- الأكلات المميزة: الشخشوخة (قطع لحم مطبوخة مع مرق حار وخبز تقليدي)، الكسكسي، والمثوم.





الهند

- الاحتفال: يقوم المسلمون بأداء صلاة العيد في المساجد ثم ذبح الأضاحي. يتم تبادل الهدايا والزيارات.

- الأكلات المميزة: برياني، نيهاري (لحم مطهو ببطء مع توابل)، وسيخ كباب.





كل دولة تحتفل بعيد الأضحى بطريقة تعكس ثقافتها وتقاليدها، لكن القاسم المشترك هو روح التضحية والتآخي والتكافل الاجتماعي.