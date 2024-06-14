إصدارات عيد الأضحى 2024| جوزيف عطية يُغني "من أوّلو على يوتيوب

طرح الفنان جوزيف عطيه أحدث أغانيه “من أوّلو”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات اللشهير “يوتيوب”، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

كلمات أغنية من أوّلو

أغنية من أوّلو، من كلمات محمد حيدر، ألحان وتوزيع حسام الصعبي ، وتقول كلماتها "مِن أوّلو واضح قلبي ما بِخَبّي اختارَك إنتَ إلو مِن أوَّلو أنا أخدْتَك بي قلبي حبستَك واقِع لازم تِقبلو الله على العين لسَحْرِتني مِن وين لوين جابِتْني الله على الحُبّ على مزاجي بعمِل حربْ ليكون راضي حبيبي إحساسو غالي بحِبّو بس الباقي يفِلّو كلّ لمَرَقو مِن قبلَك نُقطة ببحرَك صعبْ إلك يوصلو عمْ حِبَّك أنا بإسلوبي حُبّ أسطوري ما حدا غيركْ جَرَّبو"

أغنية سنة حلوة

كان قد طرح جوزيف عطية حديثًا أغنية “سنة حلوة”، والتي حققت أكثر من مليون و 300 ألف مشاهدة على يوتيوب، وتقول كلماتها “سنة حلوة يا حبيبي عليك سنة حلوة حلوة زي عينيك عقبال سنين كتيرة في سعادة وانبساط في سعادة وانبساط سنة حلوة يا حبيبي عليك سنة حلوة حلوة زي عينيك ونعيش افراح كتيرة ونعوض اللي فات ونعوض اللي فات كل سنة وانت احلى وانا وانت جنب بعض احنا مين في فرحتنا نادي حبايبنا يفرحوا ويغنوا كمان كل يوم يجي وانت فيه جنبي بالحياة عندي مية سنة تعدي حبنا معدي مش بيتأثر بزمان والجاي كله فرحة و خير ده الجاي جنب منك غير وياك بكرة هيجي وانا مش خايف اكيد وانا مش خايف اكيد قال اخاف طب ده اسمه كلام هنعيش ونحقق الأحلام قدام شايفها احلى وكل ايامها عيد وكل ايامها عيد ”.

أغنية حضر حالك

بجانب أغنية “حضر حالك” التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، وتقول كلماتها "كفاك تلوف عاقلبي تسن سيوف تعال وشوف شو السويته بحالي اه منك اوف بمحله كان الخوف طلع فارغ مكان القلب جوف خالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري انا ياما وياما اني اشتغلت عليك تاتتعلم كيف تحافظ عالغالي عماني الحب ولا يوم اشتلقت عليك مو اصلي ومو الرسمتك ببالي حضر حالك انا لاشويك بناري لو تركع ما تردللي اعتباري روح اسأل ترى اني معروف طار الشرف وحده يبقى طاري