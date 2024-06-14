MBC مصر تعلن خريطة برامج وأفلام عيد الأضحى

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحي بعرض مُختارات مميزة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من "السبت" حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً.

وتنقل القناة مُباشرة جانب من مناسك الحج حتي الثامنة مساءً، ثم تعرض في تمام الثامنة مساء فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، مني واصف، وفي تمام الواحدة بعد منتصف الليل تعرض فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، أمينة خليل.

وتعرض شاشة "MBC مصر"، في تمام العاشرة مساء أول أيام العيد "الأحد" حفل الفنانة آمال ماهر ضمن فعاليات موسم جدة حيث تُقدم خلالها مُختارات من أبرز أعمالها الغنائية.

دراما تاريخيّة

وعلى مدار أيام العيد وبداية من "الأحد" تعرض قناة "MBCمصر" يومياً فى الثانية عشر ظهراً حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر"، وتُقدم قناة "MBC مصر" طوال أيام العيد في تمام الثالثة عصراً مسرحية كوميدية فتعرض يوم الأحد مسرحية "بودي جارد"، بطولة عادل إمام، عزت أبو عوف، والإثنين مسرحية "العيال كبرت" بطولة سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد ذكي، والثلاثاء مسرحية "المتزوجون"، بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، والأربعاء مسرحية "مدرسة المشاغبين بالألوان" بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سهير البابلي، الخميس مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، سناء يونس، أحمد راتب، الجمعة مسرحية "دو ري مي فاصوليا" بطولة سمير غانم، طلعت زكريا، السبت مسرحية "الواد سيد الشغال" بطولة عادل إمام، عمر الحريري.

وطوال أيام العيد تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فى تمام السادسة مساءً فيلم عربي حيث تعرض الأحد فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، والإثنين فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، والثلاثاء فيلم "حملة فريزر" بطول شيكو، هشام ماجد، والأربعاء فيلم "لف ودوران" بطولة أحم حلمي دنيا سمير غانم، والخميس فيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد.

كما تعرض أيضا فيلم عربي يومياً في تمام العاشرة مساء، حيث تعرض الإثنين فيلم "سوق الجمعة" بطولة عمرو عبد الجليل، ريهام عبد الغفور، وتعرض الثلاثاء فيلم "الصندوق الأسود" بطولة مني ذكي، محمد فراج، وتعرض الأربعاء فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، وتعرض الخميس فيلم "الخلية" بطولة أحمد عز، محمد ممدوح.

وبداية من يوم الأحد تعرض قناة "MBC مصر" يومياً فىتمام الواحدة ظهراً فيلم هندي، حيث تعرض فيلم "هاوس فيل 4" " بطولة أكشاي كومار، ريتيش دشموك، وتعرض الإثنين فيلم "كابير سينج" بطولة شاهيد كابور، كيارا إدفاني، وتعرض الثلاثاء فيلم " هاري يقابل سيجال"، بطولة شاروخان، أنوشكا شارما، وتعرض الأربعاء فيلم "غاجيني" بطولة أمير خان، آسين، وتعرض الخميس فيلم "فتاة الأحلام" بطولة إيشومان كورانا، ونشرات بهارشا، وتعرض الجمعة فيلم "سر السوبر ستار" بطولة زايرا وسيم، وأمير خان، وتعرض السبت فيلم "حول زواج فيردي" بطولة كارينا كابور، وشاشكانا جوش .

وتعرض قناة "MBC مصر2" طوال أيام العيد يومياً مسرحية كوميدية في تمام الثانية عشر ظهراً، حيث تعرض الأحدمسرحية "بابا جاب موز" بطولة رانيا فريد شوقي، طلعت زكريا، والإثنين مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة سمير غانم، رضا حامد، والثلاثاء مسرحية "ربنا يخلي جمعه" بطولة أحمد آدم، وحيد سيف، والأربعاء مسرحية "رسمي فهمي نظمي" بطولة طلعت زكريا، الخميس مسرحية "سيبوني أغني" بطولة سمير غانم، شعبان عبد الرحيم" والجمعة مسرحية "مرسي عاوز كرسي" بطولة أحمد بدير، عماد رشاد.

وتعرض قناة "MBC مصر2" خلال أيام العيد يومياً في تمام الساعة الثالثة عصراً فيلم عربي، حيث تعرض الأحد فيلم "عنتر إبن إبن إبن شداد" بطولة محمد هنيدي، دره، وتعرض الإثنين فيلم "خيال مآته" بطولة أحمد حلمي، منه شلبي، وتعرض الثلاثاء فيلم "قلب أمه" بطولة هشام ماجد، شيكو، وتعرض الأربعاء فيلم "االبدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، وتعرض الخميس فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، وتعرض الجمعة فيلم "رغدة متوحشة" بطولة رامز جلال، ريهام حجاج.

كما قناة "MBC مصر2" في سهرتها الساعة 10 مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض يوم الأحد فيلم "ديستربيا" بطولة شيبا ليبوف، كاري آن موس، وتعرض يوم الإثنين فيلم "مُعلق في الهواء" بطولة جورج كلوني، فيرا فارميجا، وتعرض الثلاثاء فيلم "المعرفة"، بطولة نيكولاس كيدج، روز بيرن، وتعرض الأربعاء فيلم "كتاب هنري"، بطولة ناعومي واتس، جيدين ليبرهير، وتعرض الخميس فيلم "الطريق" بطولة بن كينجسلي، شارلوت لو بون.