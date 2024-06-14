محافظ الغربية يفتتح المسجد الكبير بقرية دمتنو فى مركز المحلة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة ، مسجد الحاجة بشرى حجازي الكبير بقرية دمتنو مركز المحلة الكبرى ، وسط أجواء احتفالية وجمع غفير من المصليين والمواطنين، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية، لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واهالي قرية دمتنو .

واشاد محافظ الغربية، بالمسجد والذي يعد من أكبر مساجد قرية دمتنو مركز المحلة الكبري، ويتكون المسجد من دور أرضي بمساحة ٤٥٠ متر مربع صافي بثلاثة مداخل مختلفة وبارتفاع ٧ متر وملحق باماكن حمامات ووضوء بمدخل منفصل ومصلي خاص بالسيدات بمدخلين بمساحة ٧٥ متر مربع، ودور اول بمدخلين بمساحة ٤٥٠ متر مربع بارتفاع ٥ متر وملحق بمكان تحفيظ للقرآن الكريم وغرفة للامام ملحقة بحمام خاص ، بتكلفة إجمالية بلغت ١٥ مليون جنية مثمنا جهود المهندس وليد خليل والذي قام ببناء المسجد على نفقته الخاصه صدقة جارية علي روح المرحومة والدته الحاجه بشرى حجازي .

وأزاح محافظ الغربية الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد وأدى شعائر صلاة الجمعة به وسط جموع أهالي قرية دمتنو واستمع والمصليين إلى بعض آيات من الذكر الحكيم ثم خطبة الجمعة التي ألقاها الشيخ نوح العيسوي من منبر المسجد تحت عنوان : "دين الإنسانية في أسمى معانيها" حرمة الدماء والأموال والأعراض “ في ضوء خطبة حجة الوداع”.

وعقب الصلاة قدم المحافظ التهنئة للمصلين بمناسبة عيد الاضحى المبارك و افتتاح المسجد معربًا عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأشار إلي أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المسجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بالرخاء والازدهار والخير الدائم الوفير.