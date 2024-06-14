سكان المستوطنات بشمال إسرائيل يعنلون بدء الاحتجاجات على حكومة نتينياهو

أعلن سكان المستوطنات الشمالية الواقعة على حدود إسرائيل مع لبنان والذين تم إجلاؤهم، أنهم سيبدأون أعمالا احتجاجية بدءا من مساء يوم غد السبت، حيث سيغلقون مدخل القدس المحتلة.

وذكر موقع Ynet أنه على خلفية التصعيد في الشمال، أعلن مقر يضم آلاف السكان ومئات الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من المنطقة، أنه سيبدأ أعماله الاحتجاجية ابتداء من مساء اليوم السبت.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى موظفي مقر "القتال من أجل الشمال": "بعد ثمانية أشهر من الانتظار بصبر خارج المنزل، سنذهب في مظاهرة طارئة ننادي: لقد فقدت دولة إسرائيل الشمال. حان الوقت لنقول لقد حان الوقت للفوز. لن نكون الحزام الأمني".

يذكر أن جيش إسرائيل كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وكشفت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل أن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر بلغ حوالي 125 ألفا.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه بعد 8 أشهر من الحرب، ما يقرب من 100 ألف إسرائيلي من الشمال ما زالوا لاجئين، ويعيشون خارج منازلهم، واضطر معظمهم إلى التوقف عن العمل، وتم فصل الأطفال والمراهقين من مؤسساتهم التعليمية إلى مؤسسات تعليمية مؤقتة في بيئة جديدة وغير مألوفة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، وصف قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين، إخلاء المستوطنات الشمالية بأنها "أعظم إنجاز لحزب الله"، مشيرا إلى أنه لو كان الأمر بيده "كنت سأتجنب إخلاء المستوطنات في الشمال".

قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي: سنواصل الحرب في غزة

يذكر أن شدد قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يارون فينكلمان، اليوم الجمعة، على مواصلة الحرب في غزة بدعوى تحقيق كل الأهداف التي وضعتها تل أبيب للحرب على القطاع.

وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات الجنرال فينكلمان جاءت خلال لقائه بضباط وجنود الفرقة 162 في مدينة رفح.

شدد قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يارون فينكلمان، اليوم الجمعة، على مواصلة الحرب في غزة بدعوى تحقيق كل الأهداف التي وضعتها تل أبيب للحرب على القطاع