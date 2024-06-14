وزارة العمل تشارك في اللقاء الجماهيري بمحافظة المنوفية

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية فى الفعاليات التى نظمها ديوان عام محافظة المنوفية للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، واللقاء الجماهيرى الذى حضره اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية ، والذي قدم خلاله دعم مالي بقيمة ما يقرب من 2 مليون جنيه لأسر ضحايا ومصابي حادث معدية أبو غالب ، وموجهاً بإرسال مساعدات عينية عاجلة لمنازلهم دعماً لهم ، مقدماً واجب العزاء لهم ، بمشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.

وحضر محمد موسى نائب المحافظ، والنواب محمود شرارة وعلاء طاحون أعضاء مجلس الشيوخ ، وصابر عبد القوى عضو مجلس النواب، والمهندس أسامة مدكور رجل الأعمال ، والدكتور ميسر الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالمنوفية ، ومديري مديريات الأوقاف والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، ومدير مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة ، ومسؤولي جمعية تنمية المجتمع بأشمون ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والوقوف بجانبهم وتلبية مطالبهم ، والتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف فى ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء المواطن المصرى توفير الحياة الكريمة له.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى قيامها بمهامها لتحقيق هذا الهدف ، والاهتمام برعاية وحماية العمالة غير المنتظمة الموجودة على ارض الواقع بالمحافظات ، وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتوفير افضل الخدمات الممكنة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مدير المديرية على تقديم الدعم والرعاية الشاملة لأسر ضحايا الحادث من العمالة غير المنتظمة من خلال مديرية العمل ، حيث جرى عمل ملف شامل لبيانات أسر الضحايا من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة .

وأفاد أن محافظ المنوفية قدم خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، مؤكداً على أن المحافظة لن تنسى أبنائها في عيدها القومي ولا تألوا جهداً في تقديم يد العون والمساعدة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأكثر احتياجا تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ، ومؤكداً على أن مكتبه مفتوح دائماً أمامهم وتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم لرفع المعاناة عن كاهلهم ، ومقدماً الشكر لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني على دورهم الحيوي في المشاركة المجتمعية والمساهمة في تقديم الدعم للحالات الإنسانية .

كما أضاف مدير المديرية أنه خلال اللقاء حرص محافظ المنوفية على الاستماع للأهالي للتعرف على ظروفهم المعيشية والصحية ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية للحالات المرضية وتحويلهم لمستشفيات الرمد وأشمون العام والمخ والأعصاب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتكليف التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من الحالات وكذا التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد بالبطاقات التموينية لصرف السلع المدعمة مراعاة لحقوقهم ودعماً لهم ، ومن جانبهم قدم الأهالي الشكر والتقدير للمحافظ على تلك اللفتة الإنسانية الطيبة وما لمسوه من حرص واهتمام على استقبالهم ودعهم بشكل كامل.