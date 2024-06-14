الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة وظائف الشهر العقاري

بوابة الوفد الإلكترونية

يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل وظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
 

وكان الجهاز سبق وأن أعلن عن مسابقة شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، و(50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية: (كهرباء، مدني، مساحة، إلكترونيات / إتصـالات، حاسبــات)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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