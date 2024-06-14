الفيلم المصري اللبناني أرزة يختتم عروضه اليوم بمهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي

يقام اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية آخر عروض الفيلم المصري اللبناني أرزة بحضور صناعه بعد أن بدأ الفيلم سلسلة عروضه في مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي يوم الثلاثاء الماضي بحضور منتجه المصري علي العربي ومخرجته ميرا شعيب وكتابه فيصل سام شعيب ولؤي خريس والمنتجة زينة بدران.

وشاركتهم العرض النجمة اللبنانية الأمريكية مارلو توماس، ويتبقى عرض أخير للفيلم اليوم الجمعة، بعد أن بدأ عروضه يوم الثلاثاء الموافق ١١ من يونيو الجاري في السادسة مساءا بتوقيت أمريكا، وعرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة الموافقين ١٢ و١٤ من الشهر نفسه في تمام الخامسة مساءا.

والفيلم من إخراج ميرا شعيب وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ambient light للمنتج على العربي وفيصل شعيب و لؤي خريس وزينة بدران، ‏Executive producer طارق النعمة ، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درجوجاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

وبهذه المشاركة يواصل المنتج والمخرج على العربي سلسلة مشاركاته في كبري المهرجانات العالمية فقبلها عرض أرزة في مهرجان بكين السينمائي الدولي.

وعلي العربي منتج مشارك في الفيلم السوداني وداعا جوليا الذي شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي ومثل دولة السودان في الأوسكار وأخرج وأنتج من قبل الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري الذي شارك في المسابقة لمهرجان صاندانس الأمريكي وشارك في تصفيات الأوسكار وحصد به من قبل نجمة مهرجان الجونة السينمائي الذهبية، وهو منتج ومخرج أغنية عز العرب التي غناها ويجز في حفل ختام كاس العالم بقطر واختيرت من أغاني البطولة الرسمية.

وعلى صعيد آخر ينتهي علي من مراحل فيلمه الجديد 52 blue الذي صوره بين الهند وكأس العالم وهو من إخراجه وتأليفه كأول أفلامه الروائية الطويلة.