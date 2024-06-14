إجراء القرعة العلنية لتأجير محلات السوق الحضري بمدينة جرجا

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة عاطف الصمطى رئيس المركز القرعة العلنية للمرحلة الثانية لتأجير محلات السوق الحضري، في إطار خطة محافظة سوهاج للقضاء على الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضرية جديدة وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .



جرت فعاليات القرعة لتأجير وتسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد بمنطقة المزلقان الأوسط بمدينة جرجا بحضور جميع أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٤٢ لسنه ٢٠٢٤ بشأن تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد .



وقال عاطف الصمدي أنه جرى إجراء القرعة العلنية بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة جرجا بين من تقدموا وسبق حصرهم بمعرفة لجنة الحصر حيث تم ترسية القرعة على عدد 39 محل لعدد 39 متقدم من الباعة الجائلين والسابق حصرهم من بائعي الفاكهة والخضار بشوارع المدينة ممن تنطبق عليهم الشروط وجاري عمل المرحلة الثالثة لاستكمال محلات متنوعة النشاط بالسوق .



وأضاف رئيس مركز ومدينة جرجا أن السوق الحضري الجديد مقام على مساحة 2000 متر مسطح بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والمرافق بتمويل من صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء.



وأوضح عاطف الصمطي أن السوق الحضري الجديد يشتمل على 75 محل مخصصة لأنشطة بيع "الأسماك والحوم والدواجن" وأنشطة متنوعة بالإضافة إلى 46 بايكة لبيع الخضر والفاكهة و13 بايكة خدمات عامة وبوفيهات ودورات مياه وغرف إدارية ونقطة إطفاء ذاتى والسوق مصمم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية من كاميرات مراقبة وأعمال الحماية المدنية .