إغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر

لعدم الالتزام بالضوابط..

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ،اليوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري من داخل إدارة شبين القناطر، وإدارة شباب الخانكة، أعمال لجنة المتابعة والمشكلة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور حازم الروبي ، عضو لجنة الاختبارات بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ ، هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وذلك لتفقد حمامات السباحه التابعة لمديرية الشباب والرياضه بالقليوبية للتاكد من الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصه بتشغيل حمامات السباحة، وتوافر عوامل الامن والسلامه وتنفيذ الكود المصري لتشغيل حمامات السباحة والصادر من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ووزارة الشباب والرياضة.

لجنة اتحاد الغوص والانقاذ تتابع 8 حمامات سباحة بشبين القناطر والخانكة بالقليوبية..

أسفرت اعمال لجنة المتابعة عن إصدار قرار باغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، على ان يتم اعادة فتح وتشغيل حمام السباحة بعد التأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير والشروط اللازمة للتشغيل ، كما تلاحظ وجود بعض الاخطاء والملاحظات البسيطة والملاحظات الإدارية في حمامات السباحة الأخري التي تم متابعتها، ووجهت اللجنة بتلافيها في اقرب وقت والتأكيد على انه في حاله عدم التلافي سيتم التوصيه باغلاق تلك الحمامات لحين الالتزام بالضوابط الواردة وتوفير عوامل الامن والسلامه وتنفيذ المعايير اللازمه للتشغيل.

تضمنت أعمال اللجنة متابعة حمامات السباحة الواقعة فى نطاق إدارة شباب شبين القناطر ، وإدارة شباب الخانكة.

وفى شبين القناطر تم متابعة حمام سباحة مركز شباب مدينة القناطر، ومركز شباب الاحراز، مركز شباب طحانوب، بينما فى إدارة شباب الخانكة تم تفقد حمام سباحة نادى الخانكة، مركز شباب كفر عبيان، ومركز شباب مدينة الخانكة، ومركز شباب 23 يوليو ومركز شباب الخصوص .

توصية بـ إغلاق مركز شباب مدينة شبين القناطر..

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تولي اهتماما كبيرا بملف حمامات السباحة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واشراف مباشر من الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خاصة خلال فصل الصيف والاجازات والاعياد الرسمية وذلك نظرا للاقبال الشديد من الاعضاء و المترددين على حمامات السباحه خلال تلك الفترة، وفي هذا الصدد تنفذ مديرية الشباب والرياضة متابعات دورية ومفاجئة لجميع حمامات السباحه الواقعه في نطاق المحافظة ، للتأكد من تنفيذ الضوابط والحفاظ على ارواح وسلامة الأعضاء، وتاتي تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات واشراف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.