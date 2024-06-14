دفن جثة مدرس سقط من قطار متحرك بطما

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة مدرس يبلغ من العمر 53 سنة يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج، لقي مصرعه حال وقوفه على باب عربة قطار متحرك إختل توازنه وسقط بين محطتي مشطا وطما وتولت التحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ الخدمات المعينه بالقطار [ بورسعيد – سوهاج ] بسقوط أحد الأشخاص من القطار حال سيره بين محطتي مشطا وطما مما أدي إلي وفاته وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة "حسام . ع . ع . م" 53 سنة مدرس يقيم دائرة قسم طهطا والذي كان يستقل القطار المذكور من محطة طما استعداداً للنزول بمحطة طهطا محل إقامته حيث إختل توازنه وسقط منه حال وقوفه علي باب العربة رقم "8" من تشكيل القطار .

وبسؤال شقيقه "ياسر . ع . ع . م" 50 سنة عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى سوهاج العام سائق في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج جثة هامدة تخلص من حياته بتعليق نفسه بحبل يتدلى من جنش حديد بسقف غرفة بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول "وائل . ج . ع" 41 سنة سائق جثة هامدة إدعاء إنتحار يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى .



وبسؤال كل من :- زوجته "دينا . ح . ف . ع" 35 ربة منزل وشقيقه "عبد الحميد . ج . ع . ا" 40 سنة صاحب محل محمول يقيمان بذات الناحية أفادا إقدام المذكور على الإنتحار بتعليق نفسه بحبل يتدلى من جنش حديد بسقف غرفة بالمنزل مما أدى لوفاته لسوء حالته النفسية ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .