فريدة سيف النصر: العمل في فيلم أهل الكهف أمنية لم تتحقق

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها تمنت المشاركة في فيلم "أهل الكهف"، ولم تتمكن من ذلك لارتباطها بالتصوير خارج مصر خلال الفترة التي تم خلالها تصوير الفيلم

وأضافت فريدة سيف النصر:" كنت أتمنى المشاركة في الفيلم خاصة أنه للمخرج السينمائي الكبير شريف عرفة، ولكنني مؤمنة بالنصيب جدا، وقدر الله وماشاء فعل ، كنت مرتبطة وقتها بتصوير مسلسل خارج مصر".

العتاولة

وكانت فريدة سيف النصر قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العتاولة"، حيث جسدت شخصية سيدة شريرة تسمى "سترة العترة" خلال الأحداث، والمسلسل من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، زينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبدالله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وغيرهم، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن فيلم "أهل الكهف" طرح بدور العرض السينمائي في أول عرضه ليحقق إيرادات بلغت 162 ألف جنيه، ليحتل بذلك المركز الثالث بعد "ولاد رزق ، القاضية" و"اللعب مع العيال".

وفيلم" أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداثها حين يستيقظ ثلاثة أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران ، مشلينيا، ومرنوش الهاربان من بطش الملك ديقيانوس، وثالثهما راعي الغنم يمليخا، وكلبه قمطير.

يشارك في بطولة الفيلم كل من خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وصبرى فواز، وبسنت شوقى، ومصطفى فهمى، وبيومى فؤاد، وهاجر أحمد، وأحمد وفيق، ورشوان توفيق، وأحمد فؤاد سليم، وجميل برسوم، فيما كتب المعالجة السينمائية أيمن بهجت قمر، وأخرجه عمرو عرفة .