الإسكان: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية مياه البحر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار حالياً إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية مياه البحر، بطاقة 65 ألف م3 يومياً، وقابلة للتوسع إلى طاقة 130 ألف م3 يومياً، لخدمة أهالى مدينة مرسى مطروح بمياه الشرب، بتكلفة 2.8 مليار جنيه، والتى نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات، حيث يجرى تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، و5 مشروعات لصرف صحى الحضر، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لصرف صحى الحضر.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطين (بقطر 800 مم للخط) الناقلين للمياه من محطة الرميلة إلى الخزانات الاستراتيجية المؤمنة لإمداد مدينة مرسى مطروح بالمياه فور التشغيل النهائى للمحطة، حيث تم ربط الخطين بخط البولي إيثلين قطر 1000 مم المغذي للخزانات الاستراتيجية كتحويلة (مناورة للخطوط) لحين الانتهاء من العدايتين للخطين أسفل خط السكة الحديد إسكندرية / مطروح، وأسفل الطريق المؤدي لمدخل محافظة مطروح.