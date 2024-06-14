درجات الحرارة تتجاوز الـ43.. دعاء الحر الشديد

تشهد البلاد موجة من الحر الشديد، إذ تستمر ذروة الموجة شديدة الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع فى درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٤٣ درجة فى الظل.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

دعاء الحر الشديد:

نشرت دار الإفتاء المصرية، دعاء الحر الشديد، فعلى الإنسان أن يقول: اللهم أجرني من حر جهنم، أو اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، واصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 43 والصغرى 28

الإسكندرية: العظمى 36 والصغرى 24

وادي النطرون: العظمى 40 والصغرى 27

طنطا:- العظمى 42 والصغرى 27

شبين الكوم:- العظمى 42 والصغرى 27

دمنهور:- العظمى 39 والصغرى 26

مطروح:- العظمى 36 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 38 والصغرى 25

سيوة:- العظمى 45 والصغرى 25

بورسعيد:- العظمى 34 والصغرى 26

دمياط:- العظمى 35 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 43 والصغرى 28

المنصورة:- العظمى 42 والصغرى 27

الإسماعيلية:- العظمى 44 والصغرى 27

السويس:- العظمى 44 والصغرى 27

العريش:- العظمى 35 والصغرى 23

رفح:- العظمى 34 والصغرى 22

راس سدر:- العظمى 40 والصغرى 27

نخل:- العظمى 40 والصغرى 18

طابا:- العظمى 41 الصغرى 27

كاترين:- العظمى 35 الصغرى 17

الطور:- العظمى 38 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 44 الصغرى 31

الغردقة:- العظمى 43 الصغرى 30

مرسى علم:- العظمى 44 الصغرى 30

الفيوم:- العظمى 44 الصغرى 27

بنى سويف:- العظمى 44 الصغرى 27

المنيا:- العظمى 45 الصغرى 29

أسيوط:- العظمى 45 الصغرى 28

سوهاج:- العظمى 46 الصغرى 29

قنا:- العظمى 47 الصغرى 30

الأقصر:- العظمى 47 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 48 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 45 الصغرى 29

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 28

شلاتين:- العظمى 40 الصغرى 29

أبو رماد:- العظمى 39 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 36 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 38 الصغرى 28