البيئة تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية

تنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة الإسراع فى تكثيف الجهود لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي فى مختلف أنحاء الجمهورية ، ترأس ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماع اللجنة التنفيذية الثانى لعام ٢٠٢٤ لمؤسسة الطاقة الحيوية، وذلك بحضور الدكتور محمد ممدوح الأمين العام للمؤسسة و المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء من ممثلى وزارة الدفاع.

فى مستهل الاجتماع، رحب الأستاذ ياسر عبدالله بالمشاركين، متوجهاً بالشكر على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية من أجل العمل على نشر تكنولوجيا الوقود الحيوى، متطلعا لبذل مزيد من الجهود، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية.

واستعرض المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة اعمال المؤسسة و عدداً من المشروعات الجارى تنفيذها مع عدد من الجهات المختلفة ومن أهمها أعمال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوة بالمنوفية بالتعاون مع شركة انبى للبترول، وكذلك متابعة أعمال وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوى بمحافظة أسيوط والذى تنفذه شركة بيو مصر بتمويل من بنك الكويت الوطنى. مشيراً إلى أنه جارى العمل على إزالة كافة العوائق والتحديات التي تواجه هذه المشروعات. كما تم عرض الخطة المستقبلية للمؤسسة.

كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اجتماع مجلس أمناء المؤسسة السابق برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذى أوصى بضرورة تطوير الهيكل الإدارى للمؤسسة وتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة وقدرات العاملين بها، حيث تم مناقشة آليات وسبل تحقيق ذلك.

جديراً بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية.