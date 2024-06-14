الأكاديمية الوطنية تُحيي اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.. 20 عامًا من العطاء

أحييت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، موجهة الشكر لكافة المتبرعين بالدم على مدار 20 عامًا.



وأكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب على أن الاحتفاء بالمتبرعين، يأتي احتفاءً بعطائهم، والدور الهام الذي يقومون به من أجل إنقاذ الأرواح.



وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى حملتها "أنا_أيضا_مسئول" لنشر السلوكيات الفردية البسيطة التي تصنع تأثير عظيم في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثالث وهو "الصحة الجيدة والرفاه"، ومن ضمن هذه السلوكيات "التبرع بالدم بشكل دوري، لتجعل التبرع عادة للحفاظ على صحتك وعلى حياة الآخرين".

