حزب الله يستهدف موقع الرمثا وتجمع للجنود في خلة وردة بالصواريخ
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، و تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية .
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:55 من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في خلة وردة بالأسلحة الصاروخية.