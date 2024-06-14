موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات، يستعد ملايين المصريين لأداء صلاة العيد مع شروق شمس الأحد المقبل 16 يونيو، في آلاف الساحات والمساجد الكبرى، وهو ما جعلهم يكثفون البحث عن صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات:

صلاة عيد الأضحي في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في الجيزة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في قنا الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في حلايب الساعة 6:14 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 6:39 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:13 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في بنى سويف الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في المنيا في الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في أسيوط الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في سوهاج الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في سانت كاترين الساعة 6:11 صباحًا.