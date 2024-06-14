السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في 29 يونيو

أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيفتتحان مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من يونيو الجاري بالقاهرة.

وأضافت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس"، تويتر سابقا، أن المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، سيركز على الإصلاحات التي قامت بها مصر والتحول الأخضر، وقدرة مصر على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأووربي، المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري يحظي بأهمية كبيرة لدى كافة مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لكافة استعدادات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يتابع كافة الترتيبات بصورة دورية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تمت مناقشة العديد من الترتيبات اللوجستية، والتى يأتي في مقدمتها عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، خاصة في مختلف الصناعات، علما بأنه سيكون هناك العديد من القطاعات الحاضرة في المناقشات خلال المؤتمر، سواء في قطاعات البنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التى سيتم عرضها خلال المؤتمر.

التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المؤتمر يهدف أيضا الى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية، المتاحة في الاقتصاد المصري وأيضا يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية.

وحول استعداد الدولة لعيد الأضحي المبارك، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة تتابع بصفة مستمرة دعم وتوافر السلع في الأسواق، وعلى رأسها وزارة التموين، ومتابعة توافر كافة الخدمات من جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني والجهات الرقابيةِ.

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