الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

عملات عربية
عملات عربية

مع اقتراب يوم عرفة وبدء مناسك الحج استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 14 يونيو، والذي يوافق إجازة البنوك والمصارف الإسبوعية ثم يبدئون إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم غد "يوم عرفة".

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أسعار العملات العربية في البنك المركزي صباح اليوم

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استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار  العملات العربية  الرسمية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 14-6-2024

  • سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.69 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.77 جنيه للبيع.
  • سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.72 جنيه للشراء، 124.10 جنيه للبيع.
  • سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 67.09 جنيه للشراء، 67.48 جنيه للبيع.

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الجريدة الورقية