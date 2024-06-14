أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

مع اقتراب يوم عرفة وبدء مناسك الحج استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 14 يونيو، والذي يوافق إجازة البنوك والمصارف الإسبوعية ثم يبدئون إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم غد "يوم عرفة".

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار العملات العربية الرسمية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 14-6-2024