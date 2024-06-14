نقل عامل للمستشفى الجامعي صدمه تروسيكل بجرجا

استقبل مستشفى جرجا العام عامل ٥ي بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكدمة وجرح بفروة الرأس صدمه تروسيكل أثناء سيره بالطريق وجرى ضبط التروسيكل وفائده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول "هاشم . ا . ع . م" 32 سنة عامل مصاباً بكدمة وجرح بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "عاطف . ا . ع" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء سير شقيقه المصاب على الطريق دائرة المركز إصطدم به تروسيكل قيادة "محمود . ف . ف" 17 سنة عامل يقيم بدائرة مركز البلينا مما أدى لحدوث إصابته ونفي الشبهه الجنائيه .

تم ضبط التروسيكل وقائده وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعة وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وإصطدم به بطريق الخطأ .





تم التحفظ على التروسيكل وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر أصيب عامل يبلغ من العمر 32 سنة يقيم بدائرة مركز سوهاج برش خرطوش بالساق اليسرى أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده بدورة مياه ملحقة بمطعم بدائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بإصابة عامل بطلق ناري أثناء تواجده بدورة مياه ملحقة بمطعم بدائرة القسم .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين إصابة "فتحي . خ . ع . ا" 32 سنة عامل يقيم بدائرة مركز سوهاج برش خرطوش بالساق اليسري وذلك أثناء تواجده بدورة مياه ملحقة بالمطعم حيث عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن [ فرد خرطوش ] .





وبسؤال المصاب أفاد أنه أثناء عبثه بالسلاح الناري المضبوط بحوزته داخل دورة المياه خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك





تم نقل المذكور لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال "أشرف . ا . ا . ا" 45 سنة عامل بالمطعم يقيم دائرة قسم أول سوهاج أفاد أنه أثناء تواجده بالمطعم سمع صوت طلق ناري داخل إحدى دورات المياه الملحقة بالمطعم وتبين إصابة المذكور .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .