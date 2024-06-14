سقوط مستريح تجارة المفروشات وتجهيز العرائس بأخميم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 36 سنة يقيم بدائرة المركز سبق إتهامه في العديد من القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 5 قضايا لقيامه بالنصب والأحتيال على 7 أشخاص والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 2 مليون و750 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس من خلال المحل الخاص بـه مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج يتضمن بلاغ "محمد . ص . ا . ا" 43 سنة سائق وعدد " 6 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "أحمد . ح . ا . ا" 36 سنة عامل يقيم دائرة المركز والسابق إتهامه فـي عدد " 11 " قضية ومطلوب التنفيذ عليه فـي عدد " 5 " قضايا لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 2.750.000 ] إثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس من خلال المحل الخاص بـه والمسمى " أبو مازن " الكائن ببندر أخميم مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 5 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في مخبز افرنجي بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز بالمخبز وامتدت النيران لمحل ملابس مجاور نتج عنه إصابة خباز في منتصف العقد الثالث من العمر يقيم بناحية بندر البلينا واحتراق ماكينة السير بالمخبز وكمية من الملابس وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بمخبز أفرنجي بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب حريق بمخبز أفرنجي ملك "أحمد . ح . ص . ر" 48 سنة صاحب مخبز يقيم بذات العنوان وأمتدت النيران لمحل ملابس ملاصق ملك "رأفت . ح . ع . ع" 45 سنة صاحب محل ملابس يقيم دائرة قسم طهطا وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .