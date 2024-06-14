حريق داخل "غية حمام" في أوسيم بالجيزة

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بغية حمام أعلى سطح عقار في أوسيم دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أعلى سطح عقار في أوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

تبين من خلال المعاينة والتحريات، أن النيران اشتعلت بغية حمام أعلى سطح عقار، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.