انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية تحدثت عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.13% إلى 78.40 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.24% إلى 82.43 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء التراجع بعد بيانات أمريكية أشارت إلى ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي فيما تحدثت التوقعات عن انخفاض قدره 1.2 مليون برميل.