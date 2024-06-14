رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا قارة أسيء فهمها وتم استغلالها لفترة طويلة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن القارة الأفريقية ظلت لفترة طويلة يساء فهمها، وتستغل، وينظر إليها بإزدراء، مشيرة إلى ان أفريقيا قارة مليئة بالمفاجآت إذا وضعت في وضع يسمح لها باستغلال ما هو استثنائي فيها.



وأضافت ميلوني - في تصريحات لها يوم الخميس على هامش أعمال اليوم الأول للقمة الخمسين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بإقليم بوليا (جنوب شرقي إيطاليا) - "الأمر متروك لنا للتعاون مع الدول الأفريقية وخلق فرص إنمائية جديدة، في موقف متساو للنمو معا".

وأشارت إلى أن الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، والبوابة العالمية الأوروبية وخطة ماتي الإيطالية هي الشراكة ذات ثلاث ركائز مع البلدان الأفريقية.

ومن جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أن الجهود التي تبذلها الشركات الخاصة وحدها لن تكون كافية لتحقيق نتائج مستدامة في أفريقيا إذا لم تكن مصحوبة بإرادة سياسية متقاربة ومنظمة.

وأضاف المسؤول الأول في عملاق الطاقة الإيطالي - في تصريحات له على هامش أعمال القمة - "خطة ماتي التي أعلنتها الحكومة الإيطالية تدعو إلى العمل المشترك بين أفريقيا ودول مجموعة السبع وجميع أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، في إطار الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار وهذا يعني العمل معا بنفس الهدف وعلى المدى الطويل".

ورأى ديسكالزي أن من شأن ذلك أن يغير الوضع بالنسبة لأفريقيا وكذلك للعالم أجمع.. قائلا "أعتقد حقا أن مستقبل أفريقيا سيحدد مستقبلنا".