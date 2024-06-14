تحرير 14 محضر مخالفة فى حمله للمرور على محلات وشوادر الجزارة بالقصاصين

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبه الأغذية بمديرية الصحة شنت أمس حملة على بعض المنشات الغذائيه بمدينة القصاصين ،والتى تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى إستيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبه نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحيه للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية تزامنًا مع إستعدادات الإحتفال بعيد الأضحى ،للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملة التى شملت المرور على عدد 13 شادر جزارة ومحل لحوم وتم سحب عدد 2 عينة اغذية أسفرت عن تحرير عدد 14 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية والعرض في الشوارع والنقل بسيارات غير مستوفية الاشتراطات والتوصية بالغلق الإداري لمنشأة لإدارتها بدون ترخيص ونقص شديد في الاشتراطات الصحية وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزاريه فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطه.

وتمت الحملة تحت إشراف دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي وبرئاسة دكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذية والدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة القصاصين الجديدة والطب البيطري وإدارة تموين القصاصين .

وأكدت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة ، وإحكام الرقابة على الأسواق و المحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.