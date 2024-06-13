حفنة يومية من الفول السوداني تمنع أمراض القلب والسرطان

يقول العلماء إن الفول السوداني مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة القوية، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب عند تناوله يوميًا.

وفقا لموقع MedikForum.ru، أظهرت دراسة أجراها متخصصون من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت (الولايات المتحدة الأمريكية) أن استهلاك الفول السوداني يرتبط بانخفاض إجمالي الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويربط العلماء هذا التأثير بمحتواه من الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف ومضادات الأكسدة الفينولية والأرجينين والمواد الكيميائية النباتية الأخرى.

ووفقا للباحثين، فإن "جميع هذه المكونات من الفول السوداني تعمل على تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية وصحة الجهاز القلبي الوعائي، حيث يكون لها تأثير مضاد للالتهابات.

يوصي الخبراء العلميون بإدراج الفول السوداني في نظامك الغذائي اليومي، ويكفي تناول حفنة منه فقط.

والفول السوداني مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تحسن الصحة، ويحتوي على الدهون والبروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم وجميع الأحماض الأمينية العشرين.

وقال المؤلفون إن هذا خيار جيد للغاية إذا كنت ترغب في تقوية جهاز المناعة لديك.

بشكل منفصل، أشار الخبراء إلى أن مواد الفول السوداني يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان من خلال مساعدة الجسم على محاربة الجذور الحرة ونتيجة لاستهلاكها، يتم قمع نمو الخلايا السرطانية.

ويتم ضمان التأثير المضاد للسرطان للمنتج من خلال العمل المعقد للحديد والفولات والكالسيوم والزنك وفيتامين E الذي يحتوي عليه، كما كتب موقع الصحة.

أعراض أمراض القلب في الأوعية الدموية

مرض الشريان التاجي هو حالة مرضية شائعة للقلب تؤثر على الأوعية الدموية الرئيسية التي تغذي عضلة القلب ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادةً إلى ترسبات الكوليسترول (اللويحات) في شرايين القلب، ويُعرف تراكم هذه اللويحات بتصلب الشرايين. ويقلل تصلب الشرايين تدفق الدم إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة قلبية أو ألم في الصدر (ذبحة صدرية) أو سكتة دماغية، قد تختلف أعراض مرض الشريان التاجي بين الرجال والنساء. فالرجال، على سبيل المثال، أكثر عرضة للإصابة بآلام في الصدر.

بينما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى بجانب الشعور بالانزعاج في الصدر، مثل ضيق النفس والغثيان والإرهاق الشديد.