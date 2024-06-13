اقترب حلول عيد الأضحي المبارك، ويبحث الكثيرون عن تهنئة عيد الأضحي حتي يعايدون أصدقائهم ومحبيهم.

ويوافق أول أيام عيد الأضحي الأحد 16 يونيو 2024، وذلك طبقًا لـ الحسابات الفلكية ويكون يوم وقفة عرفات السبت 15 يونيو 2024.

عيد الأضحي

ونستعرض أبرز رسائل التهنئة بعيد الأضحي المبارك وهي كالتالي:

1 كل عام وانت بخير يا صديقي يا قاطع الأخبار نور ومايه.

2 باقة ورد في التوصيل السريع همسة حب للغالي أبن الغالي.. كل سنة وانت طيب.

3 قبل عيد الأضحى المبارك.. صباح الفل معطر بالفل والياسمين عيدكم سعيد يا صديقي العزيز.

4 قبل الناس وكل البني ادمين.. جريت اقولك الحق اختفي قبل يوم العيد… عيد سعيد عليك يا صديقي.

5 اخاف عليك ليفتكروا فرو ماشي في الطريق.. عيد سعيد عليكي.

عيد الأضحي

6 عيدك مبارك يا صديقي وصحبي واخويا عيد سعيد عليك.

7 العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

8 كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنيكم.

9 قبل الجميع ارسل لك باقة من الزهور بمناسبة عيد الإضحى المبارك.

10 كل عام وانت طيب وبخير يا صديقي.. بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحي

11 في عيد الاضحى المبارك.. اتمنى من الله أن تكون أقرب إلى رب العباد.. كل عام وكل اعمالك اثقل بالحسنات.

12 كل عام وهمتك للجنة اكبر.. أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر.

عيد الأضحي

13 اللهم يبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

14 كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الاضحى أهنئكم.

15 كل عام وأنت بخير مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى.

16 كل عام وأنتم بخير يا أحبائي، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى عائلاتكم.

17 عيد أضحى مبارك على أغلى الناس، كل عام وأنتم معي.

18 أصدقائي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى مبارك عليكم.

19 عيد أضحى مبارك على عائلتي الحبيبة، كل عام وأنتم معي.

20 كل عام وأنتم بخير يا أهل قلبي، عيد أضحى مبارك عليكم.

21 أغلى الناس على قلبي، عيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.

22 عيد أضحى سعيد على أحبائي، كل عام وأنتم معي.

23 أسأل الله أن يجمعنا على خير في العيد القادم، عيد أضحى مبارك.

24 كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، عيد أضحى مبارك.

25 بارك الله فيكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.