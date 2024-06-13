حزب الله: استهدفنا محيط موقعي الرمثا و السماقة في الأراضي المحتلة بالصوارخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيط موقعي الرمثا و السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء يوم الخميس 13-6-2024، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيط موقعي الرمثا و السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏