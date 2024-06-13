الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: استهدفنا محيط موقعي الرمثا و السماقة في الأراضي المحتلة بالصوارخ

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيط موقعي الرمثا و السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 08:00 من مساء يوم الخميس 13-6-2024، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في ‌‏محيط موقعي الرمثا و السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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