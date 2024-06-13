كيف ستعمل الرسائل عبر القمر الصناعي على iOS 18 وكم ستكلف

تعمل Apple ببطء على تحويل iPhone إلى جهاز اتصالات عبر الأقمار الصناعية قادر إلى حد ما. لقد طرحت لأول مرة طوارئ SOS عبر القمر الصناعي على تشكيلة iPhone 14. بينما كنت تقتصر في السابق على الاعتماد على المركبة الفضائية للاتصالات فقط عند الاتصال بخدمات الطوارئ، في iOS 18 ستنطبق هذه الإمكانية على جميع المواقف التي تكون فيها بعيدًا عن التغطية الخلوية أو شبكة Wi-Fi. يجب أن أتحقق من التجربة المحدثة في Apple Park، وإليك كيفية عملها مع iMessage أو رسائل SMS.

عندما يتم قطع اتصالك بشبكة الهاتف الخلوي أو شبكة Wi-Fi لبعض الوقت، سيظهر تنبيه يخبرك بأنك ستحتاج إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال الرسائل. يؤدي النقر على هذا الإشعار إلى إظهار مساعد الاتصال الجديد، والذي يحتوي على جميع أدواتك التي تعمل عبر الأقمار الصناعية، مثل Find My والمساعدة على الطريق وSOS في حالات الطوارئ.

يمكنك بدء محادثة من هذه الصفحة أو مجرد الانتقال إلى تطبيق الرسائل، حيث ستظهر مطالبة في Dynamic Island لإرشادك حول كيفية العثور على قمر صناعي علوي. يمكنك أيضًا الانتقال إلى خيار القمر الصناعي في الإعدادات أو في مركز التحكم للإعداد عندما لا تتوفر إشارات خلوية أو Wi-Fi.

لا تختلف تجربة الاتصال هنا كثيرًا عما كانت عليه من قبل - سيتم إخبارك بالاتجاه الذي يجب توجيه جهاز iPhone الخاص بك إليه، بالإضافة إلى اقتراحات لتجنب العوائق. بمجرد الارتباط، يظهر مؤشر في الجزيرة الديناميكية علامة اختيار خضراء وسيستمر في تغيير الألوان والأشكال إذا بدأ اتصالك يضعف.

لمنع ازدحام الشبكات برسائل SMS الترويجية، قامت شركة Apple بذلك بحيث يكون الشخص خارج الشبكة هو الشخص الذي يمكنه بدء محادثات SMS عبر القمر الصناعي. أي باستثناء الأشخاص المدرجين كجهات اتصال الطوارئ الخاصة بك أو أفراد عائلة iCloud لديك. ستستمر رسائلهم في الظهور عندما تكون متصلاً عبر القمر الصناعي. بغض النظر عما إذا كنت تستخدم iMessage أو SMS، فلن تتمكن إلا من إرسال الرسائل النصية أو الرموز التعبيرية أو تفاعلات النقر. إن ضغطها في حزم صغيرة بما يكفي لنقلها عبر الأقمار الصناعية يمثل تحديًا بالفعل، ناهيك عن الصور والفيديو.

في العرض التوضيحي الخاص بي على جهاز iPhone الذي تم تعديله بحيث لا يمكنه الاتصال بشبكة Wi-Fi أو الشبكة الخلوية، شاهدت أحد ممثلي Apple وهو يتصل بقمر صناعي متاح عبر واجهة Dynamic Island، ثم يرسل رسالة نصية إلى شخص آخر. على هاتف المرسل عبارة "iMessage. "القمر الصناعي" ظهر فوق الفقاعة الزرقاء، وظهر نفس الشيء على هاتف المستلم فوق الفقاعة الرمادية. لا يتم دعم إيصالات القراءة عبر القمر الصناعي، لذلك رأيت فقط تسميات الحالة "تم التسليم" و"المرسل" أسفل الفقاعات.

من الجيد أن ترى دعمًا لكل من الرسائل النصية القصيرة وiMessage عبر القمر الصناعي، حتى لو كان الأخير فقط مشفرًا من طرف إلى طرف. يعد قرار Apple بتضمين الرسائل النصية القصيرة قرارًا مدروسًا، وعلى الرغم من أنني أرغب في تغطية خدمة RCS أيضًا، إلا أن رسائل هذا النظام الأساسي كبيرة جدًا أو معقدة بحيث لا يمكن ضغطها بشكل فعال. إنهم، بعد كل شيء، يتجهون إلى البنية التحتية للأقمار الصناعية على بعد أكثر من 800 ميل من الأرض، ويستهدفون المركبات الفضائية التي تتحرك بسرعة 15000 ميل في الساعة.

لا تزال الشركة لم تشارك تفاصيل حول أسعار الاتصال عبر الأقمار الصناعية والميزات ذات الصلة بعد انتهاء النسخة التجريبية المجانية، ولكن في الوقت الحالي، سيتمكن أولئك الذين لديهم iPhone 14 والإصدارات الأحدث من استخدام هذه الميزات مجانًا. يعد توفير Apple هنا مربكًا بعض الشيء في الوقت الحالي، ولكن في الأساس تحصل على خدمة الأقمار الصناعية المجانية لمدة عامين من وقت شراء جهاز iPhone الجديد الخاص بك، وفي نوفمبر 2023 أضافت الشركة عامًا آخر إلى النسخة التجريبية المجانية. من الناحية النظرية، هذه فترة إجمالية مدتها ثلاث سنوات، على الرغم من أنها قد تعتمد على وقت شراء جهاز iPhone الخاص بك، نظرًا لأن Apple لم تقدم في البداية فترة مدتها سنتان.

من المتوقع أن يصل نظام التشغيل iOS 18 إلى أجهزة iPhone هذا الخريف، وسنكتشف بلا شك المزيد حول الرسائل عبر القمر الصناعي قبل ذلك الحين. سنقوم بتحديث هذه المقالة بمزيد من المعلومات عندما نحصل عليها.