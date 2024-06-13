الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تنفي حدوث حريق في قطار 164 وتكشف التفاصيل

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم ١٦٤ اكسبريس ثالثة تهوية ديناميكية من الاسكندرية / اسوان بالجرار رقم ٢٥٤٤ ما بين محطتى ابوالنمرس/ طموه تلاحظ لمراقب برج ابوالنمرس رباط بالبوجي للعربة الأخيرة من القطار وتنبه علي الفور علي السائق بالوقوف والمرور علي القطار و تصريف العربة وتم ذلك وتم استئناف المسير مرة اخري والقطار بحالة جيدة وبدون أي ملاحظات.

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بنك الاستثمار القومي ينفي ماتردد حول منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

الانسياق وراء الشائعات

وتناشد الهيئة جمهور المواطنين بعدم نشر أى أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئه القومية لسكك حديد مصر وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة .

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بنك الاستثمار القومي ينفي ماتردد حول منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر

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الجريدة الورقية