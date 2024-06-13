سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في ختام التعاملات البنكية، ووفقًا لما سجلته تحديثات البنوك صباحًا، فإن سعر الريال السعودي اليوم قد زاد ما يقارب الـ 4 قروش مقارنة بأسعار الأمس، وهكذا تكون اختتمت البنوك اليوم دوامها باستقرار سعر الريال السعوي مقابل الجنيه، والعودة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13-6-2024

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري زيادة جديدة في أسعار البيع والشراء صباحًا، كما أن سعر الريال السعودي يلقي اهتمامًا من المسافرين لأداء مناسك الحج، وما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى

سعر الشراء: 12.6706 جنيه.

سعر البيع: 12.7245 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي:

سعر الشراء: 12.6776 جنيه.

سعر البيع: 12.7045 جنيه.

سعر الريال السعودى ببنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة بعد ارتفاعه صباحًا خلال التعاملات البنكية، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى.

سعر الشراء: 12.7035 جنيه.

سعر البيع: 12.7240 جنيه.

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