أسعار الأعلاف اليوم الخميس عند تاجر الجملة

شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق ولدى تاجر الجملة، استقرارا، قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام، واستقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 39,000 جنيه.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفترة الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات والخدمات السعرية التي تشغل الرأي العام المحلي والعربي، وفي ظل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ننشر القيمة السعرية الأعلاف والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الأضاحي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وخيم التباين على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 39,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما ثبت سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 11,200 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

كما ثبت أسعار كسب العباد 36% نحو 15,600 جنيه.

الدي دي جي

وظلت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، ثابتة عند 18,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

كما سجلت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» تراجعًا نحو 21,800 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» هبوطًا ليصل سعر الطن إلى 21